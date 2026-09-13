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        Haberler Gündem Kapıkule’de TIR’da 50 kilo 506 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Kapıkule’de TIR’da 50 kilo 506 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Gümrük Kapısı'na Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen TIR'da yapılan aramada, 50 kilo 506 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 19:26 Güncelleme:
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        Kapıkule'de operasyon: Tam 50 kilo ele geçirildi

        Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı’na Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen TIR’ı şüphe üzerine X-Ray taramasına sevk etti.

        Hassas burunlu narkotik köpeğinin de kullanıldığı detaylı aramada, TIR içerisine gizlenmiş 25 ayrı paket halinde toplam 50 kilo 506 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Edirne Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, “Etkin ve kararlı çalışmaları ile zehir tacirlerine büyük darbe vuran Gümrük Muhafaza ve Emniyet personelimizi kutluyoruz” denildi.

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        #uyuşturucu operasyonu
        #haberler
        #edirne
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