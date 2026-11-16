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        Haberler Gündem Güncel Kara para aklama soruşturmasında 9 zanlıya tutuklama talebi

        Kara para aklama soruşturmasında 9 zanlıya tutuklama talebi

        Kaynağı belirsiz para aklandığı iddialarına ilişkin Sarıgül ailesi üyelerinin de aralarında bulunduğu soruşturmada gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 18:20 Güncelleme:
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        9 zanlıya tutuklama talebi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içinde ve dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı, bu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında "örgüte üye olmak", "suç gelirlerinin aklanması" ve "rüşvet" suçlarından gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

        Savcılıkta ifadesi alınan zanlılardan Ahmet Tunç Akan, Emin Eres, Ramazan Elmas, Yılmaz Güney, Burak Utku Çelebi, Arda Ali Can, Rıza Selim Demir, Alper Gündüz ve Elif Gülhan Eskicioğlu tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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        Şüpheliler Mustafa Körpe, Gamze Kılınç, Remzi Onuk, Sibel Aslanbaş, Hülya Turan ve Meltem Ülgez hakkında ise adli kontrol tedbiri talep edildi.

        SORUŞTURMADA 27 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin, yurt içinde ve dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirdiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

        Açıklamada, müştekilerin "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.

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        TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirileceği ve soruşturma işlemlerinin süreceği bildirilmişti.

        Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün, Emir Sarıgül, Çağlar Sezgin, Cihan Tunç, Ümit İlker Avcı, Sofu Altınbaş, Ramazan Argün, İbrahim Avcı, Zülfü Sümer, Abdulkadir Sezgin, Aynur Aydın, Davut Kaymak, Ahmet Meriç ve Altuğ Altunbaş Sürer tutuklanmıştı. Sonrasında Emir Sarıgül, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmişti.

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        Zanlılar Metin Mevlüt Sarıgül, Mehmet Meriç, Ömer Hürriyet Büken, Ömer Yazıcı, Süreyya Kurtalan, Zeynep Sarısoy, Berrak Çetinkaya, Cemil Vasken Barın ve Uğur Kurtulan adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

        Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında da "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

        İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunun da kullanıldığına ilişkin tespitler üzerine okulun müdürü Selin Sarılı ile Leyla Anıl Göl, Mehmet Sedat Bekiroğlu, Ahmet Seval, Melih Karagöz, Yusuf Eren, Belen Tekinbaş, Cihan Erdönmez, Hülya Kahraman, Ali Ergün Gümüş ve Ali Aydın gözaltına alınmış, daha sonra haklarında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokuluna kayyum atanmıştı.

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        Bu soruşturmada milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki cinsel saldırı iddiaları da yer almıştı. Sarıgül hakkında "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından soruşturma yürütülmesi amacıyla hazırlanan tahkikat dosyası hakkında yetkisizlik kararı verilmiş, dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

        Ev hapsindeki Emir Sarıgül soruşturma kapsamında 4. kez ifade vermişti.

        Soruşturmanın devamında 15 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüpheliyi arama çalışmaları başlatılmıştı.

        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

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