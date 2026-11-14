Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul'da lodos etkili oluyor, denizde dev dalgalar oluştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinin fırtınaya yönelik uyarılarının ardından İstanbul'da dün başlayan lodos, bugün de etkisini artırarak sürüyor. Lodos Fatih ve Beşiktaş sahilinde de etkisini gösterdi. Fırtına denizde dev dalgaların oluşmasına da neden oldu.(İHA)