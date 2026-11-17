Karabük'te otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
Karabük Ovacık'ta şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş: 17 Kasım 2026 - 01:36 Güncelleme:
Ovacık ilçesinde Selehattin Arslan'ın (63) kullandığı otomobil, Soğanlı köyü Bayrakdere mevkisinde yaklaşık 150 metreden şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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