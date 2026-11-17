Gün Başlıyor - 16 Kasım 2026 (Türkiye A Ligi'nde Nasıl Kalabilir?)

Milliler Fransa'da 2 golle mağlup! Türkiye A Ligi'nde nasıl kalabilir? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? YENİ Parti PM'de ne belirleyici oldu? Meteoroloji ve AKOM uyardı! İstanbul hava durumu nasıl? Gün Başlıyor'u Tuğba Södekoğlu Kınay sundu.