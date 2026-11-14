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        Haberler Gündem Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangın tek katlı cami lojmanını kullanılamaz hale getirdi

        Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangın tek katlı cami lojmanını kullanılamaz hale getirdi

        Karabük'ün Yenice ilçesinde tek katlı cami lojmanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Lojman kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 23:00 Güncelleme:
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        Cami lojmanı alevlere teslim oldu

        Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında tek katlı cami lojmanı kullanılamaz hale geldi. Yangın, akşam saatlerinde Çamlı köyü Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. E.E.'nin (44) kullandığı cami lojmanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        CAMİ LOJMANI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, tek katlı lojman kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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