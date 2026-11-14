Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangın tek katlı cami lojmanını kullanılamaz hale getirdi

Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında tek katlı cami lojmanı kullanılamaz hale geldi. Yangın, akşam saatlerinde Çamlı köyü Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. E.E.'nin (44) kullandığı cami lojmanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CAMİ LOJMANI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, tek katlı lojman kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.