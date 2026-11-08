Karaman'da 4 gün önce mantar toplamak için gitti, ölü olarak bulundu
Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde 4 gün önce mantar toplamak için dağlık alana giden 80 yaşındaki İsmail Sarı, ekiplerin arama çalışmaları sonucu Ağlan mevkisinde ölü bulundu. Sarı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı
Giriş: 08 Kasım 2026 - 14:11 Güncelleme:
Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde 4 gün önce dağlık alana mantar toplamaya giden İsmail Sarı (80), ölü olarak bulundu.
DHA'daki habere göre olay; Dumlugöze köyünde oturan İsmail Sarı, perşembe günü mantar toplamak için dağlık alana gitti. Akşam geri gelmemesi üzerine ailesi, jandarmaya haber verdi. Jandarma, AFAD, UMKE ve köylüler, Sarı'nın bulunması için arama çalışması başlattı.
Arama çalışması sonucu Sarı, saat 12.00 sıralarında Ağlan mevkisinde hareketsiz halde bulundu. Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Sarı'nın cansız bedeni otopsi için Sarıveliler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
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