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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kaskla geldi, dehşet saçtı!

        Kaskla geldi, dehşet saçtı!

        Adana'da yaşanan feci olayda, yüzünü kaskla gizleyen kimliği belirsiz şüpheli, motosikletle geldiği eve tabancayla defalarca ateş edip kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 09:39 Güncelleme:
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        Kaskla geldi, dehşet saçtı!

        Adana'da yüzünü kaskla gizleyen kimliği belirsiz şüpheli, motosikletle geldiği eve tabancayla defalarca ateş edip, kaçtı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 03.30 sıralarında Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi 38110 Sokak'ta meydana geldi. Yüzlerini kaskla gizleyen kimliği belirsiz 2 şüpheli, motosikletle sokağa girdi.

        Şüphelilerden biri motosikletten inerek, husumetli olduğu kişinin evine tabancayla defalarca ateş etti. Şüpheli daha sonra arkadaşının kullandığı motosikletle kaçtı.

        Saldırıda evde hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı. Aynı eve 10 gün önce de silahlı saldırı düzenlendiği öne sürüldü. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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