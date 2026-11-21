Kastamonu'da, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen 2026 yılı Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) uygulaması çerçevesinde projeleri desteklenmeye hak kazanan kooperatifler için Vali Meftun Dallı başkanlığında imza töreni yapıldı.

Valilik makamında gerçekleştirilen törende, Kastamonu Sarı Konak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine 532 bin 500, El Ele Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine 561 bin 750, Çatalzeytin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine 468 bin 750 olmak üzere toplam 1 milyon 563 bin lira hibe desteği için hazırlanan protokoller imzalandı.

Son kabul edilen projelerle 2020 yılından bu yana Kastamonu'da kadın kooperatiflerine verilen desteklerin 4 milyon lirayı aştığı belirtildi.

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Desteklerle yerel üretimin geliştirilmesi, kadın istihdamının artırılması ve kadın emeğinin ekonomik değere dönüştürülmesi hedefleniyor.