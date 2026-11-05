Kastamonu'da su baskını, heyelan ve çökmeler

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskını yaşandı, heyelan ve çökmeler meydana geldi. Cide ilçesindeki heyelanda da çok sayıda köyü birbirine bağlayan grup yolu çöktü.

AA'nın haberine göre, İnebolu ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Musa Mahallesi'nde DSİ'nin dere ıslah projesini yürüten müteahhit firmaya ait şantiye alanında su baskını yaşandı. İşçilerin kaldığı konteynerler sular altında kaldı. Sel sularının taşıdığı taş ve moloz yığınları İnebolu-Doğanyurt kara yolunun Taşburun köyü mevkisini kapladı.

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Yol üzerinde biriken taş ve molozların kaldırılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı. İnebolu'nun bazı köy yollarında da heyelan ve çökmeler meydana geldi.

HEYELAN NEDENİYLE YOL ÇÖKTÜ

DHA'nın haberine göre, Cide ilçesinde de etkili olan yağışların ardından Çukurçal mevkisindeki grup yolunda heyelan meydana geldi.

Çukurçal, Gökçeler, Menük, Öveçler ve Derebucağı başta olmak üzere birçok köyün ulaşımını sağlayan grup yolu araç geçişine kapatılırken, ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.