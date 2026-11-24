Burdur'un Bucak ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saatlerinde Bucak-Antalya kara yolu üzerindeki Mustafa Konu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Engin Sefa Erkmen (20) yönetimindeki motosiklet ile Kadir G. (72) idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Engin Sefa Erkmen ağır yaralanırken, hafif ticari araç sürücüsü Kadir G. de yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Engin Sefa Erkmen, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.