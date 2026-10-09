Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Giriş: 09 Ekim 2026 - 00:30 Güncelleme:
Kayseri'de Halil Özdemir idaresindeki otomobil ile Necati Karakoç yönetimindeki otomobil, Ankara-Kayseri karayolu Süksün Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre, kazada, sürücülerden Necati Karakoç ile araçta bulunan Kezban Karakoç ve Nazlı Avcı olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü Halil Özdemir yaralandı.
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili olduğu öğrenilen Özdemir, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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