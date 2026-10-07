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        Haberler Gündem Güncel Kayseri’de iş makinesi ile 2 işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

        Kayseri’de iş makinesi ile 2 işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

        Kayseri'nin Develi ilçesinde iş makinesi ile iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 21:11 Güncelleme:
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        Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 15 yaralı

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Develi ilçesi Soysallı Mahallesi Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Caddesi üzerinde meydana geldi. Bahri Yılmaz yönetimindeki 38 P 7646 plakalı işçi servisi ile Ö.S. yönetimindeki 38 P 7782 plakalı işçi servisi ve M.A. yönetimindeki kepçe diye tabir edilen iş makinesi çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Gelen sağlık ekipleri, servis sürücüsü Bahri Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan 15 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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