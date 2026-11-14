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        Haberler Gündem Kerkük Valiliğine seçilen Kahtan Vindavi için Kürşad Zorlu'dan ilk açıklama

        Kerkük Valiliğine seçilen Kahtan Vindavi için Kürşad Zorlu'dan ilk açıklama

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kahtan Vindavi'nin Kerkük Valiliğine oy birliğiyle seçilmesini memnuniyetle karşıladı. Zorlu, gelişmenin Irak Türkleri açısından önemine dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 17:55 Güncelleme:
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        Kerkük'te Türkmen vali dönemi

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kahtan Vindavi'nin Kerkük Valiliğine seçilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kerkük Vilayet Meclisinin 15 üyenin katılımıyla toplandığını ve Vindavi'nin oy birliğiyle vali seçildiğini belirterek gelişmenin Irak Türkleri için önemli ve memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

        ZORLU'DAN KERKÜK AÇIKLAMASI

        Zorlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        "Bugün Irak Türkleri için önemli ve memnuniyet verici bir gelişme daha yaşanmıştır. 15 üyenin katılımıyla bugün toplanan Kerkük Vilayet Meclisi, Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kahtan Vindavi'yi oy birliğiyle Kerkük Valisi seçmiştir. Böylece Türkmen bir soydaşımız, Muhammed Seman Ağaoğlu, Irak hükümetine bakan olarak katılırken, yine cepheden bir başka Türkmen temsilci Kerkük Valisi olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gönül coğrafyamız için her alanda çalışmaya devam edeceğiz."

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