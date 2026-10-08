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        Haberler Gündem Politika Kılıçdaroğlu'ndan "Milli Bilinç, Güçlü Türkiye" toplantıları: Cizre'de kadınlarla yeryüzü sofrasında buluşacak

        Kılıçdaroğlu'ndan "Milli Bilinç, Güçlü Türkiye" toplantıları: Cizre'de kadınlarla yeryüzü sofrasında buluşacak

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milli Bilinç, Güçlü Türkiye" toplantıları kapsamında cumartesi günü Şırnak'a gidiyor. Cizre'de kadınlarla buluşacak CHP lideri, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de mesajlar verecek. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 08 Ekim 2026 - 16:53 Güncelleme:
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        Cizre'de kadınlarla yeryüzü sofrasında buluşacak

        CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Milli Bilinç, Güçlü Türkiye" toplantıları kapsamında 10 Ekim'de Şırnak'a gidiyor.

        En son İzmir'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu, bu kez Cizre'de kadınlarla bir araya gelecek. Sorunları dinleyecek, çözüm önerilerini anlatacak.

        ANA GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

        Programdaki ana gündem maddelerinden biri de Terörsüz Türkiye süreci olacak. Her fırsatta sürece desteğini belirten Kılıçdaroğlu, kadınların beklentilerini dinleyecek. Ardından sürece ilişkin mesajlar verecek.

        GAZİANTEP'İ ZİYARET EDECEK

        Bir sonraki hafta ise Kılıçdaroğlu Gaziantep'i ziyaret edecek. Üye katılım törenine katılacak, iş çevreleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu'na ekonomi kurmayları da eşlik edecek. Belirlenen tema kapsamında düzenlenen ziyaretlerinin yıl boyunca süreceği belirtiliyor.

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        #CHP
        #Kemal Kılıçdaroğlu
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