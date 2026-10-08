Kılıçdaroğlu'ndan "Milli Bilinç, Güçlü Türkiye" toplantıları: Cizre'de kadınlarla yeryüzü sofrasında buluşacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Milli Bilinç, Güçlü Türkiye" toplantıları kapsamında 10 Ekim'de Şırnak'a gidiyor.

En son İzmir'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu, bu kez Cizre'de kadınlarla bir araya gelecek. Sorunları dinleyecek, çözüm önerilerini anlatacak.

ANA GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Programdaki ana gündem maddelerinden biri de Terörsüz Türkiye süreci olacak. Her fırsatta sürece desteğini belirten Kılıçdaroğlu, kadınların beklentilerini dinleyecek. Ardından sürece ilişkin mesajlar verecek.

GAZİANTEP'İ ZİYARET EDECEK

Bir sonraki hafta ise Kılıçdaroğlu Gaziantep'i ziyaret edecek. Üye katılım törenine katılacak, iş çevreleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu'na ekonomi kurmayları da eşlik edecek. Belirlenen tema kapsamında düzenlenen ziyaretlerinin yıl boyunca süreceği belirtiliyor.