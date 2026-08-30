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        Kuduz dehşeti! Küçük çocuk hayatını kaybetti!

        Diyarbakır'da yaşanan feci olayda kedi ısırması sonucu kuduz tespit edilen çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 17:26 Güncelleme:
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        Kuduz dehşeti! Küçük çocuktan acı haber!

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde kedi ısırması sonucu kuduz tespit edilen çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre Merkez Sur ilçesi kırsal Büyükkadı Mahallesi'nde yaklaşık yaklaşık 4 ay önce, N.K. (4) isimli kız çocuğu dışarıda sokak kedisi tarafından dudağından ısırılmıştı.

        Aile, çocuğun rahatsızlanması üzerine 10 Ağustos'ta hastaneye başvurup durumu bildirmişti. Yapılan tetikler sonucunda 13 Ağustos'ta kuduz tespit edilmiş, çocuğun tedavisine başlanmıştı.

        Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavisi devam eden N.K., bugün hayatını kaybetti.

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