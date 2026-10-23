Manisa'da 225 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin kullandığı otomobilin plakasını belirleyen ekipler, aracı kente yakın bir noktada durdurdu. AA'nın haberine göre, otomobilde yapılan aramada 225 bin 960 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan B.T. (23) ve A.T. (24) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.