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        Haberler Gündem Mansur Yavaş: Biz işimize bakıyoruz

        Mansur Yavaş: Biz işimize bakıyoruz

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Biz işimize bakıyoruz. Ankara bizim için çok önemli. Ankara için son güne kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bunu ihmal etmeyi Ankaralı affetmez" ifadesini kullandı. Yavaş; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşmesinin çok tartışıldığının anımsatılması üzerine, "Suimisaller, misal olmaz" yanıtını verdi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 20:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yavaş: Biz işimize bakıyoruz

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Zafer Meydanı’ndan İkinci Meclis'e düzenlenen Fener Alayı’na katıldı. Yavaş, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atılan yürüyüş boyunca gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Yavaş, "Cumhuriyetimizi her zaman coşkuyla kutlamak istiyoruz. Bu ülkeyi bize vatan kılanlara minnetlerimizi her seferinde göstermemiz gerekiyor. Sıkı sıkıya o ilkelere bağlı olmamız gerekiyor çünkü bu ülke kolay kurulmadı. Bugün üniter devlet üzerinde yapılan tartışmaları yersiz buluyorum. Bizi bir arada tutan cumhuriyettir, sıkı sıkıya bağlıyız" dedi.

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        KURUM İLE GÖRÜŞMESİ: SUİMİSALLER, MİSAL OLMAZ

        Yavaş, dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaretinin çok tartışıldığının anımsatılması üzerine, "Suimisaller, misal olmaz" yanıtını verdi.

        Yavaş, bir başka soru üzerine, "Milletin açlığını, başka tür krizleri konuşmak yerine, bu tür tartışmaların boşa zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. Biz işimize bakıyoruz. Ankara bizim için çok önemli. Yolun yarısına geldik, 2,5 yıl daha vaktimiz var. Ankara için son güne kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bunu ihmal etmeyi Ankaralı affetmez" ifadesini kullandı.

        Yürüyüşün ardından İkinci Meclis'te seğmenler tarafından Yavaş'a Türk bayrağı teslim edildi.

        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

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        #Mansur Yavaş
        #Murat Kurum
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