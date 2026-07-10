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        Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazırlandı

        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un da arasında olduğu 7 sanık hakkında dava açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 19:46 Güncelleme:
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        Ersoy hakkında iddianame hazırlandı

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve 6 sanık hakkında hazırlanan iddianamenin gönderildiği İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesince eksik hususların giderilmesi gerekçesiyle iade edilmesinin ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame üzerindeki eksiklikleri tamamladı.

        İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden değerlendirilmek üzere gönderilen iddianamenin kabulüne karar verdi.

        Hazırlanacak tensip zaptının ardından yargılamanın başlaması bekleniyor.

        İDDİANAMEDEN DETAYLAR

        İddianamede, Burcu Akyüz, Dilek Olgun, Melis Asena Özkan, Reyhan Köse, Buse Öztay, Ebru Gülan, Ece Topgül, Elif Kılınç, Gizem Ayabaktı, Meltem Acet ve Şevkiye Dilara Yıldız "mağdur", Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Göçmez, Mustafa Manaz, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik ise "şüpheli" olarak yer aldı.

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        İddianamede, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına 2 Kasım 2025'te gelen ihbarda, "HaberTürk Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ela Rümeysa Cebeci ve daha önceden bu kanalda çalışan Merve S'nin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıkları, Ersoy'un eğlence tarzında etkinlikler düzenleyerek bu ortamda uyuşturucu ve uyarıcı madde temin ettiği, çevresinde bulunan kadınlara uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırarak, kadınların iradesini zayıflatıp birden fazla kişiyle birlikte bu kadınlarla cinsel birliktelik yaşadıkları" bilgisinin yer aldığı ifade ediliyor.

        Bu ihbarın ardından suç örgütüne yönelik soruşturma işlemlerine başlandığı belirtilen iddianamede, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına gelen ihbarlara istinaden yürütülen soruşturmada eylemlerin örgüt kapsamında işlendiği, bu örgütün sanık Mehmet Akif Ersoy'un elebaşılığında ve anlatımda adı geçen birtakım üyelerden oluştuğu kaydediliyor.

        Suç örgütünün özellikle uyuşturucu maddelerden olan kokainin kişiler üzerindeki etkisini, hem kadın mağdurlar üzerinde hem de örgüt üyeleri üzerinde sıkça kullandığı anlatılan iddianamede, örgüt elebaşı Ersoy'un arkadaş ve iş çevresinden tanıdığı örgüt üyeleri ile sıkça uyuşturucu madde sağladığı, partiler düzenlediği, bu partiler esnasında cinsel duygularını tatmin etmek amacıyla örgüt üyelerini ve mağdurları kullandığı aktarılıyor.

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        ÖRGÜT ŞEMASI

        Suç örgütünün oluşum ve yapısını ortaya koyma noktasında, soruşturma aşamasında yapılan ihbar içerikleri, alınan ifadeler ve yapılan tespitlerin önem taşıdığı vurgulanan iddianamede, "İstanbul İl Jandarma Komutanlığının örgüt şemasında Mehmet Akif Ersoy'un örgüt lideri olduğu, Ahmet Göçmez, Mustafa Manaz, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut, Ufuk Tetik'in de örgüt üyeleri olduğu belirlenmiştir." deniliyor.

        Ersoy'un arkadaş ve iş çevresinden tanıdığı sanıklarla suç örgütü kurduğu anlatılan iddianamede, bu kapsamda mağdurlara kokain sağlanarak örgüt elebaşının cinsel duygularını tatmin etmek amacıyla bir araya gelindiği belirtiliyor.

        Ersoy'un çalıştığı sektör ve bulunduğu görevlerden dolayı nüfuzlu kişilerle irtibatlı olduğunun düşünülmesi nedeniyle, diğer sanıkların Ersoy'un bu konumundan dolayı kendisine itaat ettiği aktarılan iddianamede, bu nedenle Ersoy'un diğer sanıkları kontrol ve organize ettiği, örgüt üyelerinin de çevrelerinde bulunan ve duygusal ilişki yaşadıkları kadınları Ersoy ile tanıştırarak çeşitli yöntemlerle ilişkiye girmelerini sağladıkları ve bu kişileri suçun mağduru konumuna getirdikleri kaydediliyor.

        İddianamede, örgüt üyesi sanıklardan bazılarının örgüt elebaşının bulunduğu konum ve çalıştığı sektörden dolayı televizyon programlarına katılım sağlayarak menfaat elde ettiklerinin anlaşıldığı aktarılıyor.

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        Sanıkların eylemlerini sistematik olarak gerçekleştirdikleri aktarılan iddianamede, alınan beyanlarda çoklu cinsel ilişkiye girmeden önce uyuşturucu maddeyi planlı şekilde mağdurların kullanımına sunduklarının anlaşıldığı belirtiliyor.

        CEZA İSTEMLERİ

        İddianamede, Mehmet Akif Ersoy'un "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından 11 yıldan 27,5 yıla kadar, "zincirleme şekilde 11 kez nitelikli cinsel saldırı" ve "zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından ise 266 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

        Sanık Ahmet Göçmez'in "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile 5 kez "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 100 yıldan az olmamak üzere hapis, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından ise 7 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

        İddianamede, sanıklar Nurullah Mahmut Dündar, Mustafa Manaz, Taner Çağlı ve Tolga Aykut'un "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "nitelikli cinsel saldırı", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından 7 yıldan 15 yıla kadar ve 51 yıldan az olmamak üzere değişen oranlarda hapisle, sanık Ufuk Tetik'in ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

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        Hazırlanan iddianamede ayrıca, yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Veyis Ateş, Ali Yaşar Koz, Umut Evirgen, Emrullah Erdinç, Steven Sadettin Saran, Hasan Dereci, Şakir Tekin, Yusuf Timur Savcı, Burcu Akyüz ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında "uyuşturucu madde ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma yer sağlama" suçlarından tefrik kararı verilerek, haklarında ayrı soruşturma yürütüldüğü bilgisi de yer alıyor.

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