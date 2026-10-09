Mehmet Akif Ersoy için tutukluluğa devam kararı
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un yargılandığı davada ikinci duruşma görüldü. Mahkeme, Ersoy'un tutukluluğuna devam kararı verirken, duruşmayı 28 Ocak'a erteledi
Giriş: 09 Ekim 2026 - 14:41 Güncelleme:
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un yargılandığı dava görüldü. Ersoy'un tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşma 28 Ocak'a ertelendi.
Gazeteci Akif Ersoy, tutuklu yargılandığı davada ikinci duruşma görüldü.
İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Ersoy'un tutukluluğunun devamına karar verirken, duruşmayı 28 Ocak'a erteledi.
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