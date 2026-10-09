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        Haberler Gündem Yargı Mehmet Akif Ersoy için tutukluluğa devam kararı

        Mehmet Akif Ersoy için tutukluluğa devam kararı

        Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un yargılandığı davada ikinci duruşma görüldü. Mahkeme, Ersoy'un tutukluluğuna devam kararı verirken, duruşmayı 28 Ocak'a erteledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 14:41 Güncelleme:
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        Tutukluluğa devam kararı

        Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un yargılandığı dava görüldü. Ersoy'un tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşma 28 Ocak'a ertelendi.

        Gazeteci Akif Ersoy, tutuklu yargılandığı davada ikinci duruşma görüldü.

        İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Ersoy'un tutukluluğunun devamına karar verirken, duruşmayı 28 Ocak'a erteledi.

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        #Mehmet Akif Ersoy
        #son dakika
        #mahkeme
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