Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Mehmet Akif Ersoy’a tahliye ve beraat vaadiyle para isteyen 4 şüpheli yakalandı

        Mehmet Akif Ersoy’a tahliye ve beraat vaadiyle para isteyen 4 şüpheli yakalandı

        Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un tahliye edilmesini ve beraat kararı almasını sağlayabileceklerini söyleyerek para talep ettikleri öne sürülen 4 şüpheli, savcılığın teknik takibi sonrası suçüstü yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 18:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ersoy'a tahliye vaadine suçüstü

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, bir dosya kapsamında tutuklu bulunan gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un tahliye edilmesini ve dosyasından beraat kararı çıkmasını sağlayabileceklerini iddia ederek para talep eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

        Ersoy’un durumu vekili aracılığıyla Başsavcılığa bildirmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Savcılık koordinesinde yürütülen teknik takipte, şüphelilerle yapılan görüşmeler ses ve görüntü kaydına alındı.

        Yapılan çalışmalar sonucunda Av. E.M., Y.K., E.U. ve H.E. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

        REKLAM

        CEZAEVİNDE TAHLİYE TEKLİFİ YAPILDI

        Soruşturma kapsamında, Mehmet Akif Ersoy’un 20 Ağustos 2026 tarihinde ceza infaz kurumunda Av. E.M. tarafından ziyaret edildiği belirlendi.

        İddiaya göre E.M., Ersoy’a tahliye edilmesini sağlayabileceğini belirterek karşılığında yüksek miktarda para talep etti. Bunun üzerine Ersoy, müşteki sıfatıyla avukatı aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

        TELEFON GÖRÜŞMELERİ KAYDA ALINDI

        Başvurunun ardından soruşturma savcılığı harekete geçti. E.M.’nin cezaevindeki görüşmede bıraktığı telefon numarası, müşteki vekilinin bilgisi ve rızası dahilinde Cumhuriyet savcısının odasından arandı.

        REKLAM

        Soruşturma savcısı, zabıt kâtibi ve görevli kolluk personelinin hazır bulunduğu görüşme ses ve görüntü kaydına alınarak dosyaya eklendi.

        Soruşturmanın devamında müşteki vekili ile E.M. arasında toplam üç telefon görüşmesi gerçekleştirildiği tespit edildi.

        PARA TALEBİ İÇİN BULUŞMA PLANLANDI

        Yapılan görüşmelerde E.M.’nin, Mehmet Akif Ersoy’un tahliyesini sağlayabileceğini öne süren kişi veya kişiler ile Ersoy’un vekilini bir araya getirmek için aracılık ettiği belirlendi.

        Savcılık, şüphelilerin ortaya çıkarılması ve delillerin elde edilmesi amacıyla teknik takip tedbirlerinin uygulanması yönünde talimat verdi.

        REKLAM

        Bu kapsamda müşteki vekilinin üzerine ses ve görüntü kaydı yapabilen teknik cihaz yerleştirildi.

        TEKNİK TAKİPLE OPERASYON DÜZENLENDİ

        28 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen buluşmaya E.M. ile birlikte Y.K., E.U. ve H.E. katıldı.

        Görüşme boyunca yapılan teknik takipte, Mehmet Akif Ersoy’un cezaevinden tahliye edilmesi ve yargılandığı dosyada beraat kararı almasının sağlanması karşılığında yüksek miktarda para talep edildiği tespit edildi.

        Görüşmenin ardından operasyon düzenlendi.

        4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        E.M., Y.K., E.U. ve H.E. buluşmanın hemen ardından yakalanarak gözaltına alındı.

        REKLAM

        Şüphelilerin cep telefonları ve diğer dijital materyalleri incelemeye alınırken, soruşturmanın şüphelilerin bağlantıları, para talebinin arka planı ve benzer yöntemlerle başka kişilerin mağdur edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla sürdüğü öğrenildi.

        Soruşturma makamları, ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülere “tahliye sağlama”, “dosyayı kapatma” veya “beraat kararı çıkartma” vaadiyle para talep eden kişilere yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mehmet Akif Ersoy
        #Ersoy tahliye vaadi
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İETT otobüsü kaza yaptı
        İETT otobüsü kaza yaptı
        3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular!
        3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular!
        12 yaşındaki çocuğa rekor tazminat
        12 yaşındaki çocuğa rekor tazminat
        Bugün Ne Oldu? 28 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 28 Ağustos 2026 haberleri
        Rafael Leao transferinde mutlu son!
        Rafael Leao transferinde mutlu son!
        Taşla saldırdığı TIR şoförü, otomobili önüne katıp kaçtı!
        Taşla saldırdığı TIR şoförü, otomobili önüne katıp kaçtı!
        Tolga Akış tutuklandı
        Tolga Akış tutuklandı
        38 dosyadan aranıyordu! "Ponzi Mine" yakalandı!
        38 dosyadan aranıyordu! "Ponzi Mine" yakalandı!
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
        Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
        Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
        Sanayiye 250 milyar liralık finansman paketi
        Sanayiye 250 milyar liralık finansman paketi
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Oppong F.Bahçe için İstanbul'a geldi!
        Oppong F.Bahçe için İstanbul'a geldi!
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'e üst düzey devlet töreni
        "Bosna kasabı" Mladic'e üst düzey devlet töreni
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Makarna sevenler dikkat!
        Makarna sevenler dikkat!
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası