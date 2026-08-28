Mehmet Akif Ersoy’a tahliye ve beraat vaadiyle para isteyen 4 şüpheli yakalandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, bir dosya kapsamında tutuklu bulunan gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un tahliye edilmesini ve dosyasından beraat kararı çıkmasını sağlayabileceklerini iddia ederek para talep eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ersoy’un durumu vekili aracılığıyla Başsavcılığa bildirmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Savcılık koordinesinde yürütülen teknik takipte, şüphelilerle yapılan görüşmeler ses ve görüntü kaydına alındı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Av. E.M., Y.K., E.U. ve H.E. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

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CEZAEVİNDE TAHLİYE TEKLİFİ YAPILDI

Soruşturma kapsamında, Mehmet Akif Ersoy’un 20 Ağustos 2026 tarihinde ceza infaz kurumunda Av. E.M. tarafından ziyaret edildiği belirlendi.

İddiaya göre E.M., Ersoy’a tahliye edilmesini sağlayabileceğini belirterek karşılığında yüksek miktarda para talep etti. Bunun üzerine Ersoy, müşteki sıfatıyla avukatı aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ KAYDA ALINDI

Başvurunun ardından soruşturma savcılığı harekete geçti. E.M.’nin cezaevindeki görüşmede bıraktığı telefon numarası, müşteki vekilinin bilgisi ve rızası dahilinde Cumhuriyet savcısının odasından arandı.

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Soruşturma savcısı, zabıt kâtibi ve görevli kolluk personelinin hazır bulunduğu görüşme ses ve görüntü kaydına alınarak dosyaya eklendi.

Soruşturmanın devamında müşteki vekili ile E.M. arasında toplam üç telefon görüşmesi gerçekleştirildiği tespit edildi.

PARA TALEBİ İÇİN BULUŞMA PLANLANDI

Yapılan görüşmelerde E.M.’nin, Mehmet Akif Ersoy’un tahliyesini sağlayabileceğini öne süren kişi veya kişiler ile Ersoy’un vekilini bir araya getirmek için aracılık ettiği belirlendi.

Savcılık, şüphelilerin ortaya çıkarılması ve delillerin elde edilmesi amacıyla teknik takip tedbirlerinin uygulanması yönünde talimat verdi.

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Bu kapsamda müşteki vekilinin üzerine ses ve görüntü kaydı yapabilen teknik cihaz yerleştirildi.

TEKNİK TAKİPLE OPERASYON DÜZENLENDİ

28 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen buluşmaya E.M. ile birlikte Y.K., E.U. ve H.E. katıldı.

Görüşme boyunca yapılan teknik takipte, Mehmet Akif Ersoy’un cezaevinden tahliye edilmesi ve yargılandığı dosyada beraat kararı almasının sağlanması karşılığında yüksek miktarda para talep edildiği tespit edildi.

Görüşmenin ardından operasyon düzenlendi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

E.M., Y.K., E.U. ve H.E. buluşmanın hemen ardından yakalanarak gözaltına alındı.

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Şüphelilerin cep telefonları ve diğer dijital materyalleri incelemeye alınırken, soruşturmanın şüphelilerin bağlantıları, para talebinin arka planı ve benzer yöntemlerle başka kişilerin mağdur edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma makamları, ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülere “tahliye sağlama”, “dosyayı kapatma” veya “beraat kararı çıkartma” vaadiyle para talep eden kişilere yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.