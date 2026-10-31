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        Haberler Gündem Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan tutuklandı

        Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan tutuklandı

        Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 06:51 Güncelleme:
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        Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan tutuklandı

        Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının 27 Ekim'de başlattığı rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 27 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        AA'nın haberine göre, şüphelilerden 7'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 28 Ekim'de adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli de dün adliyeye sevk edildi.​​​​​​​

        Şüphelilerden Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan ile Y.O, H.T. ve A.H. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        #Denizli
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        #Merkezefendi Belediyesi
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