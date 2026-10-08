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        Haberler Gündem Güvenlik Mersin'de borsa dolandırıcılığı operasyonu: 5 tutuklama

        Mersin'de borsa dolandırıcılığı operasyonu: 5 tutuklama

        Mersin'de borsa hesapları açarak para kazanma vaadiyle 3 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 00:48 Güncelleme:
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        Mersin'de borsa dolandırıcılığı operasyonu: 5 tutuklama

        Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne 4 Ekim'de başvuran M.K, Y.E.E. ve E.T, internet üzerinden tanıştıkları kişilerin kendilerine borsa hesapları açarak para kazanabilecekleri vaadinde bulunduğunu, 30 Eylül 2026 tarihinde de Yozgat'tan Mersin'e geldiklerini ve dolandırıldıklarını belirterek şikayette bulundu.

        DHA'nın haberine göre şikayetçi 3 kişi, polise verdikleri beyanda ayrıca bu süreçte kimlik bilgilerinin şüpheliler tarafından alındığını ve adlarına banka hesapları açıldığını aktardı.

        Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada kimlikleri belirlenen şüpheliler M.S, M.C.B, T.K, H.Ö, Ş.P. ve A.H. gözaltına alındı.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, H.Ö. ise adli kontrolle şartıyla serbest bırakıldı.

        *Haberde İHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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