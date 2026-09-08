MHP lideri, İzmir'in kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü kutladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'in işgalden kurtarılışının 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli, 9 Eylül 1922'nin Türk milletinin bağımsızlık kararlılığını gösteren tarihi bir zafer günü olduğunu ifade etti.

"9 EYLÜL TARİHİ BİR ZAFER GÜNÜDÜR"

Bahçeli mesajında, 9 Eylül 1922'nin işgal kuvvetlerinin Anadolu üzerindeki emellerinin sona erdiği önemli bir tarih olduğunu belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri' emriyle nihayete eren kutlu bir zafer günüdür" ifadelerini kullandı.

15 Mayıs 1919'da İzmir'e çıkan işgal kuvvetlerinin Türk milletinin bağımsızlığından vazgeçeceğini düşündüğünü belirten Bahçeli, Hasan Tahsin'in şahsında sembolleşen direniş ruhunun ve Kuvayi Milliye'nin mücadelesinin Büyük Taarruz'la zafere dönüştüğünü kaydetti.

"İSTİKLALİMİZİN HANGİ BEDELLERLE KAZANILDIĞINI UNUTMAMALIYIZ"

Bahçeli, 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz'un 30 Ağustos Zaferi ve 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşuyla sonuçlandığını belirterek, "Bize düşen; istiklalimizin hangi bedellerle kazanıldığını unutmamak ve onu ecdadın emanetine sadakatle yaşatmaktır" dedi.

İzmir'de yükselen bayrağın Türk milletinin bağımsızlık iradesinin sembolü olduğunu ifade eden Bahçeli, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve hürmetle andı.

"9 EYLÜL KUTLU OLSUN"

Bahçeli, mesajının sonunda İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümünü kutlayarak, "9 Eylül kutlu, İzmir ilelebet Türk yurdu olsun" ifadelerini kullandı.