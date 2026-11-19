CHP Sözcüsü Müslüm Sarı, Habertürk'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Parti içindeki ayrışmalar ve başka partilere geçen belediye başkanları hakkında konuşan Sarı, CHP'nin doğal tabanında yer alan ve yaşanan tartışmalardan etkilenen kişilere kapılarının açık olduğunu söyledi. Ortak siyasi değerler etrafında yeniden bir araya gelinmesi gerektiğini vurgulayan Sarı, parti değiştiren belediye başkanlarını eleştirirken CHP'nin kurultay davaları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa aday olma ihtimali ve İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki olası başkanlık seçimine ilişkin açıklamalarda da bulundu.

"ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİN KAPILARI AÇIK"

CHP'den ayrılan veya partiyle bağları zayıflayan siyasetçilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Müslüm Sarı, ortak siyasi değerler etrafında yeniden bir araya gelinmesi gerektiğini belirtti.

CHP ile yeniden iletişim kurmak isteyenler bulunduğunu söyleyen Sarı, "CHP'yle temasta olan, gelmek isteyen arkadaşlarımız var. CHP'nin doğal tabanı olan, bu tartışmalardan etkilenen, bize de kızan arkadaşlarımıza kapımız açık" dedi.

İzmir'de Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişine yönelik protestolarda farklı parti bayrakları taşıyan kişilerin aynı tepkiyi gösterdiğini anlatan Sarı, bu ortak duygunun korunması gerektiğini vurguladı.

Sarı, "Biz bu ortak duyguya halel getirmemeliyiz. Bu arkadaşlarımıza Atatürk'ün partisinin kapıları açık" ifadelerini kullandı.

PARTİ DEĞİŞTİREN BELEDİYE BAŞKANLARINA TEPKİ

CHP'den seçildikten sonra AK Parti'ye katılan belediye başkanlarını eleştiren Sarı, seçmenlerin yalnızca adaylara değil, partilerin siyasi kimliğine ve programına da oy verdiğini söyledi.

Bir partiden seçilen belediye başkanının başka bir partiye geçmesini doğru bulmadığını belirten Sarı, özellikle AK Parti'ye yapılan geçişlere tepki gösterdi.

Sarı, "Bütün siyasal çizgimiz AK Parti'ye karşı yürürken sizin makas değiştirerek geçiyor olmanız hem siyasal hem bireysel ahlaksızlıktır" dedi.

Belediye başkanı adaylarını belirleyen parti yöneticilerinin de sorumluluk taşıdığını savunan Sarı, bu konuda özeleştiri yapılması gerektiğini ifade etti.

Parti değiştiren siyasetçilerin seçmenlerin güvenini olumsuz etkileyebileceğini belirten Sarı, "Bir müddet sonra insanlar gelip size oy vermez. 'Ben ne kadar oy verirsem vereyim benim seçtiğim adam başka partiye gidecek' diyor. Bunu normalleştiremeyiz" diye konuştu.

Sarı, başka bir partiye katılmak yerine bağımsız kalmayı tercih eden siyasetçilerin tutumunu daha anlaşılabilir bulduğunu da sözlerine ekledi.

"TEPKİLER GİDEREK AZALIYOR"

Parti içindeki ayrışmalara yönelik tepkilerin sınırlı olduğunu savunan Sarı, vatandaşların öncelikli gündeminin ekonomik sorunlar olduğunu ifade etti.

Sarı, "Anadolu geçim derdinde. CHP'de siyasi tartışma olmuş, birileri ayrılmış, vatandaşın gündeminde bu yok. Tepkiler elbette var ama bu tepkiler tek tük, giderek azalan dozda" dedi.

"KURULTAY DAVALARI ARASINDA İLİŞKİ VAR"

CHP kurultayına ilişkin yargı sürecini de değerlendiren Müslüm Sarı, hukuk kararlarının siyaseti etkilediğini belirterek, siyasetin kendi alanında devam etmesini istediklerini söyledi.

Kurultay ceza davasında siyasi yasak kararları verildiğini ancak bunların henüz kesinleşmediğini hatırlatan Sarı, kararların üst yargı aşamalarının ardından hukuki sonuç doğuracağını ifade etti.

Kurultay ceza davasıyla mutlak butlan davası arasında bağlantı bulunduğunu savunan Sarı, "Burada bizim açımızdan önemli olan mutlak butlan davası ile kurultay ceza davası arasındaki ilişki. Mahkemenin cezaya hükmetmiş olması mutlak butlanın altını dolduran karar. İkisi arasındaki paralellik kurulmuş oldu" dedi.

Yargıtay sürecine de değinen Sarı, başvuruların geri çekildiğini ve bu nedenle esasa ilişkin bir inceleme yapılmayacağını belirtti.

"CHP KONGREYE HAZIR"

Partinin kurultay takvimine ilişkin bilgi veren Sarı, olağan kurultay sürecini eylül ayında başlattıklarını ve takvimin 14 Şubat'ta tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Yargıtay'dan beklenen kararın henüz çıkmadığını belirten Sarı, kongre hazırlıklarının sürdüğünü ifade etti.

Sarı, "Şu anda CHP kongreye hazırdır. Bazı yerler bakımından da fiilen başlamıştır. Biz mahkeme kararını bekliyoruz. Partinin tüm üyeleri kongre ve kurultaya hazır. Bugün karar çıksa Şubat'ta kurultayı yapabilecek durumdayız" dedi.

Parti örgütünün görüşleri doğrultusunda hareket edeceklerini belirten Sarı, kurultay takvimine ilişkin iradelerinin değişmediğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU YENİDEN ADAY OLACAK MI?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa aday olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Sarı, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşünmediğini ancak genel başkanlık konusundaki kararın kurultay sürecinde şekilleneceğini ifade etti.

Sarı, "Sayın Genel Başkanın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili iradesi nettir. Cumhurbaşkanı adayı olmayacaktır. Genel başkanlık meselesi kurultay delegeleriyle ilgili durum. Delegeler o günün koşullarında değerlendirecektir" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun daha önce kullandığı "güvenli liman" ifadesini hatırlatan Sarı, mevcut sürecin Kılıçdaroğlu ile yürütülebileceğini savundu.

Partide genel başkanlık yarışının olağan bir durum olduğunu belirten Sarı, tablonun bahar aylarında netleşeceğini söyledi.

"İBB KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki olası başkanlık seçimine de değinen Sarı, Ekrem İmamoğlu hakkında kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen yargı sürecinde siyasi yasak kararının kesinleşmesi halinde belediye meclisinde yeni bir başkan seçiminin gündeme gelebileceğini söyledi.

Belediye meclisindeki siyasi dengelerin önemine dikkat çeken Sarı, CHP, Yeni Parti ve DEM grubunun üye sayılarıyla Cumhur İttifakı'nın sayısının birbirine yakın olduğunu ifade etti.

Nuri Aslan ile görüştüklerini belirten Sarı, Aslan'ın CHP üyeliğini sürdürmek istediğini söyledi.

Sarı, "Biz CHP olarak işbirliğine hazırız. Burası AK Parti'ye ya da Cumhur İttifakı'na gitmesin diye her türlü işbirliğine hazırız" ifadelerini kullandı.

Nuri Aslan'ın olası başkanlık seçiminde adayları olabileceğini belirten Sarı, "Nuri Bey elbette adayımız olabilir. Kendisi iradesini sürdürdüğü sürece destekleriz. Başka bir aday olursa o zaman değerlendiririz. İBB kırmızı çizgimiz, AK Parti'ye geçmesin diye işbirliği yaparız" dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ DESTEKLİYORUZ"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Müslüm Sarı, CHP olarak barış odaklı girişimleri desteklediklerini söyledi.

Sürecin yalnızca silahların bırakılmasıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Sarı, sosyal, ekonomik ve kültürel boyutların da ele alınarak kalıcı bir sonuç elde edilmesini istediklerini ifade etti.

Sürecin parlamentoda takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Sarı, oluşturulacak izleme komisyonuna üye vereceklerini açıkladı.

Sarı, "Bu çerçevede izleme komisyonuna üye vereceğiz. Sürecin arkasındayız. Hükümeti izliyoruz. Bu işin seçim malzemesi haline getirilmemesi için pozisyon alırız" dedi.

Sürecin seçim hesaplarına göre yürütülmesine karşı olduklarını belirten Sarı, çalışmaların barış ve toplumsal uzlaşma temelinde sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.