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        Haberler Gündem Narin Güran soruşturmasını konu alan belgesel için 31 kişinin hesapları incelenecek

        Narin Güran soruşturmasını konu alan belgesel için 31 kişinin hesapları incelenecek

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran'ın ölümüne ilişkin süreçleri konu alan "Şeytantepe" belgeseliyle ilgili soruşturmada 31 kişinin finansal hareketlerinin tespit edilmesini talep etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 21:43 Güncelleme:
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        Narin Güran belgeseline finans incelemesi

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma ve kovuşturma süreçlerini konu alan "Şeytantepe" belgeseliyle ilgili yürüttüğü soruşturmada yeni bir adım attı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında 31 kişinin finansal hareketlerinin incelenmesini istedi.

        BELGESEL SORUŞTURMASINDA YENİ ADIM

        "Şeytantepe" belgeselinin, Narin Güran ile ilgili soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik olduğu, yargı kararlarını ve soruşturmada görev yapan jandarma personeli ile adli makamları hedef aldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) başvurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Başsavcılık, belgeselle ilgili iddiaları ve olası bağlantıları incelemeye aldı.

        31 KİŞİNİN FİNANSAL HAREKETLERİ İNCELENECEK

        Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Başsavcılık, Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yargılama sürecine ilişkin yürütüldüğü değerlendirilen dezenformasyon faaliyetleri ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları kapsamında Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) yazı gönderdi.

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        MASAK'a iletilen yazıda, 31 kişinin tüm finansal hareketlerinin tespit edilerek Başsavcılığa bildirilmesi talep edildi.

        Soruşturmanın; şüphelilerin bağlantılarının, para hareketlerinin ve iddia edilen dezenformasyon faaliyetlerinin finansal boyutunun ortaya çıkarılması amacıyla sürdürüldüğü öğrenildi.

        SORUŞTURMANIN KAPSAMI GENİŞLEYEBİLİR

        Elde edilecek yeni delil ve tespitlere göre soruşturmanın kapsamının ve hakkında işlem yapılacak kişi sayısının belirlenebileceği belirtildi.

        Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni, 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu.

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        NARİN GÜRAN DAVASINDA SON DURUM

        Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

        Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, Bahtiyar hakkındaki kararı "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle bozmasının ardından yeniden görülen davada, Bahtiyar "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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        #Narin Güran belgeseli
        #haberler
        #narin güran
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