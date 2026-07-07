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        Haberler Gündem NATO eylemi yapanlar gözaltına alındı

        NATO eylemi yapanlar gözaltına alındı

        Ankara'da izinsiz şekilde eylem yapan NATO karşıtı bir grup gözaltına alındı. Öte yandan Eskişehir'de NATO karşıtı eylem yapan grup ile polis ekipleri arasında arbede çıktı. Olayda 35 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 23:09 Güncelleme:
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        NATO eylemi yapanlar gözaltına alındı

        Ankara'da 36'ncısı düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya liderlerin gelişi devam ederken NATO karşıtı bir grup tarafından eylem yapıldı.

        Ankara Valiliği, 36. NATO Zirvesi nedeniyle 28 Haziran saat 00.00'dan 10 Temmuz saat 23.59'a kadar toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi, miting ve stant açma gibi etkinliklerin yasaklandığını açıklamıştı.

        Eyleme izin vermeyen polis ekipleri, yasağa uymayan çeşitli grupları farklı noktalarda gözaltına aldı. Henüz resmi açıklama gelmezken 30'dan fazla kişinin gözaltına alındığı tahmin ediliyor.

        ESKİŞEHİR'DE 35 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olay, İki Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, izinsiz şekilde NATO karşıtı eylem yapmak isteyen bir grup, saat 18.30 sıralarında Köprübaşı mevkiinde toplandı. Grubun izni olmadığı için polis ekipleri ikazda bulundu.

        Eyleme devam etmek isteyen grup basın açıklaması yapmaya çalışırken, polis ekipleri müdahalede bulundu. Eylemci grup ve polis ekipleri arasında arbede yaşanırken, yaklaşık 40 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar, ters kelepçe yapılarak otobüslere bindirildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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