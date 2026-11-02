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        Nevzat Aydın'a tehditte 8 şüpheli adliyede

        İş insanı Nevzat Aydın'dan haraç istendiği iddiaları üzerine gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 14:26 Güncelleme:
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        Nevzat Aydın'a tehditte 8 şüpheli adliyede

        İş insanı Nevzat Aydın, oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için milyonlarca lira ödediği yönündeki haberlerin ardından, 'Çirkinler' isimli suç ağına mensup olduğunu söyleyen ve yurt dışında olduğu anlaşılan Kaan A. tarafından arandığını ve 1 milyon Euro istendiğini belirterek şikayetçi olmuştu.

        İHA'nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın’ı tehdit eden çete üyelerinin peşine düşmüş, Çirkinler adlı çete mensubu oldukları anlaşılan 4 şüpheli, geçtiğimiz perşembe günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

        Operasyonlarda 2 adet otomatik tabanca ve 73 adet fişek ele geçirilirken, şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde, eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelilerin tespit edilmesi üzerine çalışmalar derinleştirilmişti. Eylem hazırlığında olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli daha yakalanırken, gözaltı sayısı 8'e yükselmişti. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 102 adet fişek, 900 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

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