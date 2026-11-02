Nizip'te Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi

Gaziantep'in Nizip Belediyesi'nin ev sahipliğinde Hancağız Baraj Göleti yakınlarında gerçekleştirilen Rahvan At Yarışları'nda Çorum, İzmir, Ordu, Samsun, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Adıyaman, Kayseri, Konya, Tokat, Osmaniye, Erzurum ve Balıkesir'den gelen sporcular mücadele etti.

Yarışlarda, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan adına yarışan Türkiye şampiyonu "Banko" isimli at, jokeyi Refik Öz idaresinde mücadele ettiği kategoride birinci oldu. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri Nizip Belediyesi tarafından verildi.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, organizasyonun kardeşlik, dostluk ve birlik beraberliği pekiştirdiğini belirterek, etkinliğe katılan sporculara ve misafirlere teşekkür etti.

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Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu da geleneksel spor kültürünün yaşatılmasına katkı sağlayan organizasyon dolayısıyla Belediye Başkanı Doğan'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.