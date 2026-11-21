Muğla'nın Fethiye ilçesinde Cengiz Kutlu (49), tekneyle denize açıldı. Kutlu'nun yem takıp, denize attığı oltaya büyük bir balık takıldı.

Kutlu, 2,5 saat boyunca uğraşıp, güçlükle tekneye aldığı balığın dev bir akya olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Akya balığının yaklaşık 55 kilo olduğu anlaşıldı.

Oltasına takılan balığın ilk etapta köpek balığı ya da orkinos olabileceğini düşündüğü belirten Kutlu, oltasına takılan balığı görünce şaşkınlık yaşadığı söyledi.

Gençlere balık tutmalarını tavsiye eden Kutlu, bu uğraşın gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu ifade etti.