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        Haberler Gündem Çevre Osmaniye'de baraj gölüne 50 bin sazan yavrusu bırakıldı

        Osmaniye'de baraj gölüne 50 bin sazan yavrusu bırakıldı

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesindeki Mehmetli Baraj Gölü'ne 50 bin sazan yavrusu bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 11:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Osmaniye'de baraja 50 bin sazan yavrusu
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        Osmaniye'nin Sumbas Kaymakamı Hakan Kara, yaptığı açıklamada, su ürünlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalıştıklarını belirtti.

        Bu kapsamda Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Seyhan Su Ürünleri Üretim İstasyonundan temin ettikleri 50 bin sazan yavrusunu Mehmetli Baraj Gölü'ne bıraktıklarını kaydeden Kara, "Su kaynaklarımızın doğal dengesinin korunması, su ürünleri çeşitliliğinin artırılması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Doğal kaynaklarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır" ifadesini kullandı.

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        #osmaniye haberleri
        #Baraj gölü
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