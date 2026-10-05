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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otelin 6'ncı katından otomobilin üzerine düşen kadın ağır yaralandı

        Otelin 6'ncı katından otomobilin üzerine düşen kadın ağır yaralandı

        Ankara'da bir otelin 6'ncı katından park halindeki otomobilin üzerine düşen Nazlı Gül G., ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 23:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        6. kattan otomobilin üzerine düştü!

        Ankara'daki olay, saat 17.00 sıralarında Çankaya ilçesine bağlı Sezenler sokakta bulunan bir otelde meydana geldi. Otelde 3,5 aydır tek başına konakladığı belirtilen Nazlı Gül G., 6'ncı kattaki odasının penceresinden, caddede park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Nazlı Gül G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Düşme anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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        'GÜRÜLTÜ ÜZERİNE DIŞARI ÇIKTIM'

        Olayın tanıklarından Abdulkadir Otar, "O esnada otopark bölgesindeydim. Aniden büyük bir gürültü duyunca sesin geldiği yöne koştum. Otomobilin tavanında yatan genç bir kadın gördüm. Hemen sağlık ekiplerine haber verdim. Ekipler hızlıca gelip müdahale etti ve hastaneye götürdü. Polisler de bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Kadın ambulansa bindirilirken hayattaydı ve hareket ediyordu ancak durumu oldukça ağırdı" ifadelerini kullandı.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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