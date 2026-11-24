Otobüsle tramvay çarpıştı! Kaza anı ortaya çıktı!
İstanbul Fatih'te İETT otobüsüyle tramvayın çarpıştığı ve 15 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tramvayın İETT otobüsüne çarptığı görülüyor
Giriş: 24 Kasım 2026 - 09:29 Güncelleme:
Fatih'te dün saat 15.10 sıralarında meydana gelen kazada tramvay yolundan geçen İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı.
İHA'nın haberine göre kazada 15 kişi yaralandı. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde tramvay yolundan geçmeye çalışan İETT otobüsüyle tramvayın çarpıştığı görülüyor.
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