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        Haberler Gündem Trafik Mersin'de otoyolda ters yöne giren sürücüye 90 bin lira ceza

        Mersin'de otoyolda ters yöne giren sürücüye 90 bin lira ceza

        Mersin'de TAG Otoyolu'nda ters yönde ilerleyip trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye para cezası kesilirken, ehliyetine ve aracına 60 gün süreyle el konuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 17:49 Güncelleme:
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        Otoyolda ters yöne giren sürücüye ceza
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        Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medya platformlarında paylaşılan ve trafik kuralı ihlalini gösteren görüntüler üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan incelemede, TAG Otoyolu 34'üncü Cadde Kavşağı mevkisinde otoyolda ters yönde seyreden aracın sürücüsünün A.E. olduğu belirlendi.

        2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-j-1 maddesi kapsamında, otoyolda ters istikamette araç kullanmak suçundan sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu. Araç ise çekiciyle otoparka götürülüp, 60 gün trafikten menedildi.

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