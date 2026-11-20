OYAK tarafından yapılan açıklamada, "Daha önce yine hiçbir doğruluğu olmayan iddialar ile ilgili göreve başladığımızda sizlere söz verdiğimiz gibi açıklık ve şeffaflık prensibiyle 28 Ekim 2026’da detaylı açıklama yaparak siz bütün üyelerimizle paylaşmıştık. Bugün de gerçeği yansıtmayan; fonlara para aktarılarak OYAK’ın içinin boşaltıldığı ve bankacılık sektörünü ayakta tutabilmek için OYAK’ın finansal kaynaklarının bankacılık sektörüne aktarıldığı gibi hususlar çeşitli sosyal medya mecralarında gündeme getirilmiştir. Dezenformasyon, spekülasyon ve tamamen iftira olan bu hususların OYAK ve gerçeklerle hiçbir alakası yoktur. OYAK ile ilgili bütün faaliyetler ve yatırım kararları; 205 sayılı OYAK kanunu ve diğer hukuki mevzuat çerçevesinde Genel Kurul ile Yönetim Kurulu tarafından alınmakta ve bağımsız denetleme kurulu ve OYAK Denetleme Kurulu tarafından denetlenmektedir. Konuyla ilgili yayın yapanlar hakkında hukuki haklarımızın saklı olduğunu ifade etmek ister, saygılarımızı sunarız" ifadelerine yer verildi.