Özbek kadın, kocasını dolandırdı

Özbekistanlı bir kadın, İstanbul'da tanıştığı bir adamın önce yuvasını yıktı, ardından neyi var neyi yok ele geçirdi. "30 milyon liralık zararım var" diyen talihsiz adam şikayetçi olurken, kadının başka mağdurları da ortaya çıktı.

Show Haber'den Berat Aşıcıoğlu'nun haberine göre yaşadıklarını anlatan Mehmet Yılmaz, "Özbekistanlı olan karım beni dolandırdı. Önce yalanlarla yuvamı yıktı. Sonra 30 milyonun üzerinde bana maddi zarar verdi. Özbekistan'da beni kandırarak bana orada çeşitli evler aldırdı. Başka mağdurlar da varmış. Özbekistan'da 19 tane suç kaydı var." dedi.

Yılmaz, "Ben şu anda bu kadının tutuklanmasını ve mallarımın mülklerimin bana iadesini istiyorum" ifadelerini kullandı.