Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Özel gereksinimli çocuklara atlı jimnastikle rehabilitasyon

        Özel gereksinimli çocuklara atlı jimnastikle rehabilitasyon

        Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez açılan ve "atlı jimnastik" olarak bilinen "para voltij" branşında özel gereksinimli çocuklar ve gençler, at üzerinde jimnastik yaparak rehabilitasyon süreçlerini de destekliyor. Özel sporcular antrenörü Didem Şaşmaz, "Çok ciddi bir gelişim kaydedildi. Sporcuların birbirlerine yardım ettiklerini ve sosyal olarak gelişimler gösterdiklerini gözlemledim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 15:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Özel gereksinimli çocuklara atlı jimnastik
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez açılan "atlı jimnastik" olarak bilinen "para voltij" branşı açıldı. Ankara'da Kırmızı Beyaz Spor Kulübü ve Çankaya Binicilik Kulübü'nün, para-voltij branşında mücadele eden lisanslı 13 sporcusu, her gün Altındağ Binicilik Kulübü'ne ait alanda antrenman yapıyor.

        Down sendromu, otizm ve mental yetersizlik tanılı çocuk ve gençler, at üzerinde jimnastik yaparak fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyerek rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlıyor.

        Özel gereksinimli sporcular, at üzerinde denge, koordinasyon ve konsantrasyon becerilerinin geliştirilmesine yönelik antrenmanlar yapıyor.

        REKLAM

        Türkiye'de ilk para-atlı jimnastik kupası 2 Nisan'da Ankara'da düzenlenirken, sporcular gelecek yıl yapılması planlanan Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerine hazırlanıyor.

        Özel sporcular antrenörü Didem Şaşmaz, para-voltij sporunun denge, koordinasyon ve konsantrasyon gerektirdiğini söyleyerek, "Dolayısıyla atın üstündeki atla senkronize hareketler, uyum, bu hareketleri yaparken bedenlerinin bu harekete adaptasyonu, alttan gelen müzikle atın ritminin uyumu, kendi hareketlerinin uyumu, bunların hepsini yan yana koyduğunuzda; denge, koordinasyon ve konsantrasyon anlamında çok güzel gelişim sağladılar. Madalya almak, bir spor branşında başarılı olmak ya da ödüllendirilmenin çok ötesinde çocukların bu konuda kendilerini başarılı hissetmeleri, özgüven duymaları, buradaki sosyalleşmeleri, kendilerini ifade etmeleri, burada bir takımın parçası olduklarını bilmeleri önemli. Kırmızı Beyaz Spor Kulübü ve Çankaya Binicilik Kulübü’nden sporcu olarak takımlar oluşturulmuş durumda. Çok ciddi bir gelişim kaydedildi. Sporcuların birbirlerine yardım ettiklerini ve sosyal olarak gelişimler gösterdiklerini gözlemledim” dedi.

        REKLAM

        Down sendrom ve otizm tanılı Emre Deniz Orhan (10), atlarla kurduğu ilişkiden mutlu olduğunu söyleyerek, "Eğitmenimizin gösterdiği hareketleri at üstünde yapmaya çalışıyorum. Hareketleri doğru yapmam konusunda benimle ilgileniyor ve dikkat etmemi söylüyor. Eğitimlere başlamadan önce atımı selamlıyorum ve onunla sohbet ediyorum. Benim sözlerimi dinliyor. Bu spora başladığımda kendimi çok mutlu hissetim. Eskiye göre kendimi çok daha güçlü hissediyorum" ifadelerini kullandı.

        Emre Deniz Orhan'ın babası Serhat Orhan ise oğlunun hayvanlara olan ilgisi nedeniyle atlı jimnastiğe başladığını ve yaklaşık 1 yıldır kulüpte çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Rehabilitasyon merkezimizin vasıtasıyla kulüple tanıştık. Şu an da severek geliyor. Hem denge koordinasyon grubunda veya mental anlamda bunların gerçekten işe yaradığını gördük. Denge ve koordinasyonun arttığını, kelime sayısının arttığını, kendine özgüveninin daha fazla olduğunu kendim gözlemledim. Eskiden dengede durması daha zordu şimdi daha iyi. Dilinin açılmasını da gözlemledim" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'da kuvvetli sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu

        Antalya'nın Demre ilçesinde kuvvetli sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu. Yolların su ve selin getirdiği molozlarla dolduğu ilçede, yerleşim yerleri ve tarım alanlarında da hasar oluştu. (DHA)

        #ankara haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Dibi 1994'te görmüştü
        Dibi 1994'te görmüştü