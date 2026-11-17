CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere geldiği Adana'da, görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının aileleriyle bir araya geldi. Özel, ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın kendisini karşılamamasına yönelik kırgınlığını dile getirirken, tutuklu belediye başkanlarının yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. DHA muhabiri Yusuf Yıldız'ın haberine göre Özel, ilk olarak geçen hafta trafik kazasında yaralanan, görevden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile Ceyhan Belediye Başkanvekili Sevil Aydar Yıldız'ın kardeşi Caner Aydar'ı Adana Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Özel'e Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Sevil Aydar Yıldız ve Kadir Aydar eşlik etti.

REKLAM

"HAYATİ TEHLİKE BÜYÜK ORANDA ATLATILDI"

Hastane ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Özel, Caner Aydar'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Caner kardeşimiz bir trafik kazası geçirdi. Hepimizi çok korkuttu ve çok ağır bir halde acil servise geldi. Hastanemizin başhekimi ve ilk andan itibaren bütün kadrolar, çok büyük emek vererek bir mucizeyi gerçekleştirdiler. Bugün aldığımız haberler, o ilk andaki tablonun aksine bir mucizenin gerçekleştiğini, büyük oranda hayati tehlikenin atlatıldığını ve tüm değerlerin iyiye gittiğini söylüyor" dedi.

Caner Aydar'ın siyasi yolculuğunda Adana'daki ilk yol arkadaşlarından biri olduğunu belirten Özel, "Kadir Başkanımızın da zorlu süreçlerinde, kardeşi Caner'in ve bütün ailesinin yanında olarak, ailesini ayakta tutmak ve en çok bizimle irtibatta olmak için gösterdiği gayrete bütün Türkiye'de hepimiz şahit olmuştuk. Bu zor günde hepimiz onun için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"

Hastane ziyaretinin ardından Suluca ve Kürkçüler cezaevlerinde tutuklu bulunan belediye başkanlarını ziyaret eden Özel, daha sonra görevden uzaklaştırılan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın ailesiyle Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'ndeki evlerinde bir araya geldi.

Kozay'ın herhangi bir suçunun bulunmadığını savunan Özel, "Emrah'ın suçu Adana'ya hizmet etmek, iyi belediyecilik yapmak ve önümüzdeki dönemde partimizin iktidara yürüyüşüne katkı sağlamak. Emrah Başkan bizim başkanımız. Ben Emrah'ı gençlik kollarından beri tanırım. Gencecik bir il başkanıyken nasıl fedakarca çalıştığını bilirim" dedi.

REKLAM

Kozay hakkındaki dosyayı incelediklerini belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün de dosyasını değerlendirdik. Bilirkişi raporları gelmiş, raporlardaki hususlar incelendi. Suçlandıkları konularda herhangi bir yolsuzluk, usulsüzlük veya ihaleye fesat karıştırma söz konusu değil. Herkes şunu bilsin ki doğrudan alım yetkisi, devletin belirlediği sınırlar içerisinde kullanılıyor. Bu yetki, ihaleyle zaman kaybetmemek veya ihtiyaç duyulan malın teminindeki gecikmenin kamuya zarar vermesini önlemek amacıyla tanınıyor. Devlet, kamu menfaatini gözeterek bu alımların sınırlarını belirliyor. Buradaki arkadaşlarımız da belirlenen kurallara uymuş. Ancak bir bilirkişi raporu üzerinden siyasi operasyon yürütülüyor."

REKLAM

Belediye başkanlarına sahip çıkmayı sürdüreceklerini vurgulayan Özel, "Biz başkanımızın ve bütün belediye başkanlarımızın sonuna kadar arkasındayız. Hata yapan, kusur işleyen olduğunda nasıl yolumuzu ayırdığımızı milletimiz biliyor. Ancak kimse, gencecik belediye başkanlarımız çalışıyor, üretiyor, belediyenin borçlarını kapatıyor, kendilerinden önce yapılan harcamalarla ve alınan personelle ilgili sorunları çözmeye çalışıyor, bu şehre hizmet ediyor diye hedef gösterildiklerinde sessiz kalacağımızı düşünmesin" diye konuştu.

ZEYDAN KARALAR'A VEFA SİTEMİ

Adana'nın zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Özel, görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın kendisini karşılamamasından duyduğu kırgınlığı da anlattı.

REKLAM

Karalar'ın gözaltına alındığı süreçte kendisine destek verdiklerini hatırlatan Özel, şöyle konuştu:

"Zeydan Başkan gözaltına alındığında da koştuk geldik, kendisine sahip çıktık. İki haftada bir Silivri Cezaevi'nde kendisini ziyaret ettik. Serbest kaldığında şehrinde karşıladık. Gün oldu, 'Nasıl davranmanız gerekiyorsa davranın, biz sizin sonuna kadar arkanızdayız' dedik. Canı sağ olsun, daha sonrasında Zeydan Başkan biz geldiğimizde karşılamadı, uğurlamadı, başka işler yaptı, kendince bir yol seçti ve vefanın bir semt olduğuna inandırmaya çalıştı bizi. Ancak biz vefanın bir semt olduğuna inanmıyoruz. Vefanın en kıymetli insan duygusu olduğuna inanıyoruz. İnsanlar vefasızlık yapanları da vefalı davrananları da bilirler."

REKLAM

"BU SÜRECİN SONUNDA YENİDEN AYAĞA KALKACAĞIZ"

Yaşanan süreçten birlik içinde çıkacaklarını belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarih önünde bu zor günlerde kimseyi suçlamıyorum. Ancak biz tarihin bu zor sürecinden dimdik ayakta, omuz omuza yürüyerek çıkacağız. Tarih; korkanları, teslim olanları, susanları, kıyıda kalanları da yazar; vefa gösterenleri de, vefasızlık edenleri de yazar. Biz bu sürecin sonunda hep beraber, kimseyi geride bırakmadan yeniden ayağa kalkacağız. Girdiğimiz ilk seçimi, ilk yerel seçimi kazandık. İlk genel seçimi de kazanacağız. Bu ülkede iktidarı değiştirecek, haksızlığa uğrayan herkesin hakkını teslim edeceğiz."

REKLAM

Kimseye karşı intikam peşinde olmadıklarını vurgulayan Özel, "Eğer intikam bir sopaysa ve o sopa kendinden olmayanın sırtına yakışıyorsa, o sopayı ben 40 yerinden kıracağım. Kimseyle intikam alma peşinde değilim. Tarih zulmedenleri görüyor. Hiçbir zulüm, hiçbir kötülük karşılıksız kalmaz. Çektirilen hiçbir çile de ilelebet çekilmez. Bu çilelerin sonunda haksızlığa uğrayanların haklarını alacağı bir gün mutlaka gelir" dedi.

Özgür Özel, ziyaretlerini tamamlamasının ardından Adana'dan ayrıldı.