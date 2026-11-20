YENİ Parti Kurultayında 160 kişilik Parti Meclisi üyeleri belirlendi. Şimdi ise gözler Genel Başkan Özgür Özel’in MYK’sına çevrildi. Özel cumartesi ve pazar günü MYK için çalışacak. Merkez Yönetim Kurulu üyelerini belirleyecek.

PM’NİN ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILMASI BEKLENİYOR

Parti Meclisi Toplantısının çarşamba günü yapılması bekleniyor. 18-20 kişi arasında olması planlanan MYK da aynı gün açıklanacak. Ensar Aytekin, Gül Çiftçi, Selin Sayek Böke ve Zeynel Emre‘Nin MYK’da yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak yeni dönemde de Böke’nin parti genel sekreteri olarak görev alıp almayacağı henüz kesinlik kazanmadı.

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NAMIK TAN, ÖMER ÖNHON, SENCER SOLAKOĞLU VE ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU

Dış politika için öne çıkan iki isim var. Emekli büyükelçiler Namık Tan ve Ömer Önhon. Genel saymanlık için ise Özgür Karabat işaret ediliyor. Eğitimden sorumlu genel başkan yardımcılığı için de Suat Özçağdaş’ın görevlendirileceği belirtildi. Tarım politikaları için Sencer Solakoğlu, yerel yönetimler için ise öne çıkan isimler Gökan Zeybek, Yaşar Tüzün ve Seyit Torun oldu.

Ayrıca Ahat Andican, Şengül Hablemitoğlu, Cem Say gibi parti meclisine ilk kez giren isimlerin de MYK’da yer alabileceği belirtiliyor. Seçim Ve Hukuk İşleri Başkanlığı ile Adalet İşlerinden Sorumlu Genel Başkanlığı olacak. Seçim ve Hukuk İşleri Başkanlığı'nın yine Gül Çiftçi de olacağı belirtiliyor.