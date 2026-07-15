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        Haberler Gündem Çevre Afyonkarahisar'daki Pınarbaşı Göleti tamamen kurudu

        Afyonkarahisar'daki Pınarbaşı Göleti tamamen kurudu

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Pınarbaşı Göleti kuraklık ve yeterli su girişi olmaması nedeniyle tamamen kurudu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 12:54 Güncelleme:
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        Pınarbaşı Göleti tamamen kurudu

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Yenikapı ve Hamzahacılı köyleri arasında yer alan, bölgedeki su kaynaklarıyla beslenen Pınarbaşı Göleti kurudu.

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        Üç yıl öncesine kadar suyla dolu olan ve birçok hayvanın yaşam alanı olan gölet, yeterli su girişinin olmaması ve kuraklığın da etkisiyle tamamen susuz kaldı.

        Doğasever Özay Öz ve Yenikapı Köyü Muhtarı Seyit Battal Gül, Pınarbaşı Göleti'nin yıllardır bölgenin simgesi olduğunu, sayısız doğa canlısına ev sahipliği yapmasının yanı sıra bölge halkına da başta tarım olmak üzere gelir kaynağı sağladığını söyledi.

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        Gölü besleyen su kanallarının temizlik ve bakımının yapılması, izinsiz açılan kuyuların kapatılmasını isteyen Öz ve Gül, bu konuda çalışma yapılması için gerekli mercilere müracaatta bulunduklarını aktardı.

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