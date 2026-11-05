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        Radar noktalarını paylaştılar! 1024 üye detayı!

        Nevşehir'de denetim noktaları başta olmak üzere kolluk kuvvetlerinin faaliyetlerini önceden paylaşarak operasyonların etkinliğini azaltmaya çalıştığı belirlenen 1024 üyeli WhatsApp grubunun üyelerine operasyon düzenlendi. Soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 10:07 Güncelleme:
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        Radar noktalarını paylaştılar! 1024 üye detayı!

        Nevşehir’de jandarmanın trafik ve asayiş denetim noktaları başta olmak üzere kolluk kuvvetlerinin faaliyetlerini önceden paylaşarak operasyonların etkinliğini azaltmaya çalıştığı belirlenen 1024 üyeli WhatsApp grubunun üyelerine operasyon düzenlendi. Grubun yöneticisi olduğu tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde yürütülen asayiş uygulamaları, trafik denetimleri, seyir faaliyetleri ve aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların deşifre edilmesini engellemek amacıyla harekete geçti. Ekipler, kolluk kuvvetlerinin denetim noktaları hakkında anlık bilgi paylaşımı yapıldığı belirlenen bir WhatsApp grubunu teknik ve fiziki takibe aldı.

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        Yapılan detaylı incelemelerde, 'Nevşehir Radar Çevirme Bilgilendirme Grubu' adı altında faaliyet gösteren grupta 1024 kişinin yer aldığı tespit edildi. Suç ve suçluyla mücadeleyi sekteye uğratan grubun üyelerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, söz konusu grubun yöneticiliğini yaptığı belirlenen F.Ç., M.Z.T. ve Y.Ç. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, 'suç ve suçlularla mücadele ile kolluk denetimlerinin etkinliğini azaltmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak' suçundan Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

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