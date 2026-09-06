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        Haberler Gündem 3. Sayfa Restoranda silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

        Restoranda silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki restoranda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 00:39 Güncelleme:
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        Restoranda silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

        Denizli Yenişehir Mahallesi 49. Sokak'ta faaliyet gösteren restoranda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirlendi.

        Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Polis ekiplerinin restoran ve çevresinde güvenlik önlemleri alarak başlattığı inceleme sürüyor.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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