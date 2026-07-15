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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da otoyolda durdurulan kamyonda etil alkol ele geçirildi

        Sakarya'da otoyolda durdurulan kamyonda etil alkol ele geçirildi

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan kamyonda 1 ton etil alkol ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 15:54 Güncelleme:
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        Sakarya'da kamyonda etil alkol ele geçirildi
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        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda İstanbul'dan Ankara'ya seyir halinde olan K.D.'nin (38) kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyon, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimi Bekirpaşa kavşağında durduruldu.

        Kamyonda yapılan aramada, 4 ton sahte alkol yapımında kullanılabilecek 1 ton etil alkol ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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