Sakarya'da kamyonda etil alkol ele geçirildi

Sakarya'da otoyolda durdurulan kamyonda etil alkol ele geçirildi
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan kamyonda 1 ton etil alkol ele geçirildi
Giriş: 15 Temmuz 2026 - 15:54 Güncelleme:
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda İstanbul'dan Ankara'ya seyir halinde olan K.D.'nin (38) kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyon, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimi Bekirpaşa kavşağında durduruldu.
Kamyonda yapılan aramada, 4 ton sahte alkol yapımında kullanılabilecek 1 ton etil alkol ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ