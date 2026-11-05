Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Politika
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Sancaktepe Belediye Meclisinde CHP'den ayrılan 4 üye DEM Parti'ye katıldı

        Sancaktepe Belediye Meclisinde CHP'den ayrılan 4 üye DEM Parti'ye katıldı

        İstanbul Sancaktepe Belediye Meclisinde, 2024 yerel seçimlerinde CHP'den seçilen 4 meclis üyesi partilerinden istifa ederek DEM Parti'ye katıldı. Belediye Başkanı Alper Yeğin, 4 üyenin mecliste DEM Parti grubunu kurduğunu açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 20:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sancaktepe Belediye Meclisinde 4 istifa

        İstanbul Sancaktepe Belediye Meclisinde, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den seçilen 4 meclis üyesi partilerinden istifa ederek DEM Parti'ye katıldı. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, söz konusu üyelerin belediye meclisinde DEM Parti grubunu kurduğunu duyurdu.

        SANCAKTEPE BELEDİYE MECLİSİNDE DEM PARTİ GRUBU KURULDU

        Sancaktepe Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Alper Yeğin başkanlığında belediye hizmet binasında toplandı.

        Toplantıda gündem maddelerine geçilmeden önce açıklama yapan Yeğin, CHP'li 4 meclis üyesinin partilerinden istifa ederek DEM Parti grubunu oluşturduğunu belirtti ve hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Gündem dışı konuşmaların ardından komisyon raporları oylandı. Bir sonraki belediye meclisi toplantısının 7 Aralık Pazartesi günü yapılması kararlaştırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Drift yaptı 10 otomobilde hasar var

        Aksaray'da cezaevinden izinli çıkan 30 yaşındaki Servet Aldırmaz, otomobiliyle drift atarken polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Biri ekip otosu 10 araca çarpan sürücü, polislerin lastiklere ateş açmasıyla yakalandı. 365 bin lira para cezası uygulanan Aldırmaz, çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken,...
        #sancaktepe
        #Sancaktepe Belediyesi
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Denizolgun'un ölümünde Adli Tıp raporu netleşti
        Denizolgun'un ölümünde Adli Tıp raporu netleşti
        Merve Veziroğlu'nu 58 kez bıçaklayan eşi hakkında karar çıktı!
        Merve Veziroğlu'nu 58 kez bıçaklayan eşi hakkında karar çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore dönüşü açıklamalar
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Bugün Ne Oldu? 5 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Kasım 2026 haberleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon açıklaması
        12 yaşındaki Melek'in akılalmaz ölümü! Dayı ve yenge tutuklandı
        12 yaşındaki Melek'in akılalmaz ölümü! Dayı ve yenge tutuklandı
        Bakan Şimşek: Emekliler için bütçede alan oluşturduk
        Bakan Şimşek: Emekliler için bütçede alan oluşturduk
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifade verdi
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifade verdi
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        Gabriel Sara için geliyorlar
        Gabriel Sara için geliyorlar
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        "Dirk Kuyt bunu gerçekleştirdi"
        "Dirk Kuyt bunu gerçekleştirdi"
        Bebeğe şiddet uygulayan cani hemşirenin cezası açıklandı
        Bebeğe şiddet uygulayan cani hemşirenin cezası açıklandı
        Kartal, Celtic ile ilk kez karşılaşıyor!
        Kartal, Celtic ile ilk kez karşılaşıyor!
        'Sevdan Bir Ateş' en çok izlenen dizi oldu
        'Sevdan Bir Ateş' en çok izlenen dizi oldu
        Palamut bolluğu yeniden başladı
        Palamut bolluğu yeniden başladı