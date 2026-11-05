Sancaktepe Belediye Meclisinde CHP'den ayrılan 4 üye DEM Parti'ye katıldı
İstanbul Sancaktepe Belediye Meclisinde, 2024 yerel seçimlerinde CHP'den seçilen 4 meclis üyesi partilerinden istifa ederek DEM Parti'ye katıldı. Belediye Başkanı Alper Yeğin, 4 üyenin mecliste DEM Parti grubunu kurduğunu açıkladı
İstanbul Sancaktepe Belediye Meclisinde, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den seçilen 4 meclis üyesi partilerinden istifa ederek DEM Parti'ye katıldı. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, söz konusu üyelerin belediye meclisinde DEM Parti grubunu kurduğunu duyurdu.
SANCAKTEPE BELEDİYE MECLİSİNDE DEM PARTİ GRUBU KURULDU
Sancaktepe Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Alper Yeğin başkanlığında belediye hizmet binasında toplandı.
Toplantıda gündem maddelerine geçilmeden önce açıklama yapan Yeğin, CHP'li 4 meclis üyesinin partilerinden istifa ederek DEM Parti grubunu oluşturduğunu belirtti ve hayırlı olması temennisinde bulundu.
Gündem dışı konuşmaların ardından komisyon raporları oylandı. Bir sonraki belediye meclisi toplantısının 7 Aralık Pazartesi günü yapılması kararlaştırıldı.