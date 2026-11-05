Şanlıurfa'da Akıllı Tarım Eğitim Merkezi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen Şanlıurfa Akıllı Tarım Eğitim Merkezi (ŞATEM) projesi kapsamında, 40 dekarlık alanda yer altı damlama sulama sistemi kuruldu. Ayrıca gübreli sulama (fertigasyon) altyapısı ve sulama işlemlerinin uzaktan yönetilmesini sağlayan otomasyon sistemi tamamlandı.

GEREKSİZ SU KULLANIMININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

ŞATEM'de kurulan otomasyon sistemi sayesinde, sulama işlemlerini cep telefonlarına yüklenen uygulama üzerinden uzaktan kontrol edilebilecek. Sistem, otomasyon panosundan manuel olarak da yönetilebilecek. Uygulama alanındaki 11 ayrı vana birbirinden bağımsız çalışabilecek. Böylece farklı ürünlerin su ihtiyacına göre sulama zamanı ve süresi ayrı ayrı belirlenebilecek. Sistemle gereksiz su kullanımının önüne geçilmesi ve suyun bitkinin ihtiyacına göre kullanılması amaçlanıyor.

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FARKLI ÜRÜNLERDEKİ KULLANIM SAHADA GÖSTERİLECEK

ŞATEM'de akıllı tarım teknolojilerinin tanıtılmasının yanı sıra Şanlıurfa'da yetiştirilen ürünlerin bu sistemlerle uygulamalı olarak üretilmesi de hedefleniyor. Bu kapsamda 40 dekarlık alanın 7 dekarında tıbbi ve aromatik bitkilerin fide dikimi Nisan 2026’da gerçekleştirildi. Alanın 9 dekarında Aralık 2026’da buğday ekimi yapılması planlanıyor. Kalan 24 dekarlık bölümde ise Nisan 2027’de pamuk ekimi ve ata tohumlarından elde edilen fidelerin dikimi gerçekleştirilecek. Bu çalışmalarla yer altı damlama sulama, gübreli sulama ve otomasyon sistemlerinin farklı ürünlerdeki kullanımı sahada gösterilecek.

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SU VE GÜBRE KULLANIMINDA VERİMLİLİK ARTIRILACAK

ŞATEM'de kullanılan modern sulama ve gübreleme sistemleriyle su ve gübre kullanımında verimliliğin artırılması, iş gücü ve üretim maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor. Projenin aynı zamanda su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sağlaması bekleniyor.

ÇİFTÇİLERE YÖNELİK EĞİTİM VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI

Çiftçiler, öğrenciler, tarım sektörü temsilcileri ve ilgili kurumlara yönelik eğitim ve uygulama çalışmalarının da gerçekleştirileceği merkezde, akıllı tarım teknolojileri sahada tanıtılacak. ŞATEM'in, Şanlıurfa'nın tarımsal üretim potansiyelinin modern teknolojilerle buluşturulmasına ve yenilikçi üretim yöntemlerinin bölge genelinde yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.