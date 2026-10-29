Sarıgül soruşturmasında 8 gözaltı
İstanbul'da, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 8'i gözaltına alındı
Giriş: 29 Ekim 2026 - 12:06 Güncelleme:
Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.
Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Şişli Belediyesi gençlik kamplarından sorumlu olduğu belirtilen A.S., Sarıgül'ün iki yakın koruması, Ankara'da berberlik yapan bir kişi, geçmişte istismara uğradığı iddia edilen iki kız kardeş ve görüntülerin kaydedilmesiyle bağlantılı olduğu öne sürülen temizlik görevlisinin de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Soruşturma kapsamında şüphelilerden 8'inin gözaltına alındığı öğrenildi. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.
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