Şarkışla'da belediyeden engelli kadına destek

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Yukarı Mahalle'de yaşayan bedensel engelli Esra Calp'in (31) akülü araç isteğine kayıtsız kalmayan Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, kendisini ziyaret ederek akülü aracını teslim etti.

Calp'in sevincine ortak olan Gültekin, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Engelli kadına akülü aracını sağlıkla ve güzel günlerde kullanmasını temenni eden Gültekin​​​​​​​, "Unutmayalım en güzel bağ sevgidir. Sevgi engel tanımaz" dedi.

Calp ise akülü tekerlekli sandalye hediyesinden dolayı Gültekin'e teşekkür etti.