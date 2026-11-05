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        Haberler Gündem Güncel Şarkışla Belediyesi'nden engelli kadına akülü tekerlekli sandalye hediyesi

        Şarkışla Belediyesi'nden engelli kadına akülü tekerlekli sandalye hediyesi

        Sivas'ın Şarkışla Belediyesi, ilçede yaşayan bedensel engelli Esra Calp'a akülü tekerlekli sandalye hediye etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 18:11 Güncelleme:
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        Şarkışla'da belediyeden engelli kadına destek
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesi Yukarı Mahalle'de yaşayan bedensel engelli Esra Calp'in (31) akülü araç isteğine kayıtsız kalmayan Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, kendisini ziyaret ederek akülü aracını teslim etti.

        Calp'in sevincine ortak olan Gültekin, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

        Engelli kadına akülü aracını sağlıkla ve güzel günlerde kullanmasını temenni eden Gültekin​​​​​​​, "Unutmayalım en güzel bağ sevgidir. Sevgi engel tanımaz" dedi.

        Calp ise akülü tekerlekli sandalye hediyesinden dolayı Gültekin'e teşekkür etti.

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        #sivas haberleri
        #akülü tekerlekli sandalye
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