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        Haberler Gündem Güncel Samsun Büyükşehir'den selden etkilenen üreticilere fide ve gübre desteği

        Samsun Büyükşehir'den selden etkilenen üreticilere fide ve gübre desteği

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba ilçesinde aşırı yağış ve su baskınlarından etkilenen 130 üreticiye 1 milyon 400 bin marul fidesi ve 9 ton kompoze gübre desteğinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 18:58 Güncelleme:
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        Selden etkilenen üreticilere fide ve gübre desteği
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ağustos ayında Çarşamba ilçesinde meydana gelen aşırı yağışlar ve su baskınlarından zarar gören örtü altı sebze üreticilerine yönelik 3 milyon 848 bin lira değerinde destek projesi hayata geçirildi.

        Proje kapsamında yaklaşık 180 dekar alanda üretim yapan 130 çiftçiye üretime yeniden başlayabilmeleri amacıyla marul fidesi ve gübre desteği sağlandı. Fide ve gübreler, Çarşamba ilçesinde düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi.

        Destekle zarar gören üretim alanlarının yeniden değerlendirilmesi, mevcut sera altyapısının etkin kullanılması ve sonbahar-kış döneminde üretimin devamlılığının sağlanması hedefleniyor.

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        Projenin ayrıca, üreticilerin yeniden üretime başlama maliyetlerini azaltması ve yaşanan üretim kayıplarının telafisine katkı sunması amaçlanıyor.

        Fide ve gübre teslim törenine Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ile üreticiler katıldı.

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