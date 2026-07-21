Sinop'ta bıçaklanan kişi öldü
Sinop Boyabat'ta bıçaklı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, şüpheli ise gözaltına alındı
Giriş: 21 Temmuz 2026 - 06:03 Güncelleme:
Sinop'un Boyabat ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda karşılaşan husumetlilerden H.B, kovaladığı Ogün Özden'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Şüpheli, suç aletini olay yerinde bırakarak kaçtı.
KURTARILAMADI
AA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan Özden, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
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