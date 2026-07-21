Sinop'ta bıçaklanan kişi öldü

İstanbul'da evlere giren dev çekirgeler paniğe neden oldu

İstanbul'un bazı ilçelerinde son günlerde görülen dev çekirgeler vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Evlerin balkonlarına, pencerelerine ve bahçelerine kadar gelen çekirgeler cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. (İHA)