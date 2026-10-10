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        Haberler Gündem Güvenlik 33 ilde göçmen operasyonu: 47 tutuklama

        33 ilde göçmen operasyonu: 47 tutuklama

        33 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonunda 51 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 47'si tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 12:46 Güncelleme:
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        33 ilde göçmen operasyonu: 47 tutuklama

        33 ilde jandarma ekiplerince icra edilen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 51 şüpheliden 47’si tutuklandı.

        İçişleri Bakanlığından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "33 ilde ‘Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele’ kapsamında Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerden; 47'si tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

        Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; 33 ilde İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları; Asayiş, Otoyol ve Komando timlerince karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda 143 araç ile 7 bot ve bot motoru ele geçirildi.

        Ayrıca, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 2 bin 822 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı" ifadeleri yer aldı.

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