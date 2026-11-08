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        Haberler Gündem Güvenlik Adana merkezli 3 ilde 2 suç örgütüne operasyonda 29 tutuklama

        Adana merkezli 3 ilde 2 suç örgütüne operasyonda 29 tutuklama

        Adana merkezli 3 ilde, 'Kurşunlar' ve 'Aylar' adlı organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 65 şüpheliden 29'u tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla, 22'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Operasyonda, iş insanlarını ölümle tehdit ederek haraç istedikleri belirlenen şüpheliler hakkında işlem yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 12:13 Güncelleme:
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        2 suç örgütüne operasyon: 29 tutuklama

        Adana merkezli 3 ilde, 'Kurşunlar' ve 'Aylar' adlı suç örgütlerine yönelik, polisin operasyonlarında gözaltına alınan 65 şüpheliden 29'u tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartı ve 22'si de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; ‘Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Nitelikli yağma', 'İş yeri ve ikamet kurşunlama', 'Silahla tehdit', 'Mala zarar verme' ve '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet' gibi çok sayıda suça karıştığı belirlenen ve elebaşılığını Mehmet Reşit Aktay'ın yaptığı 'Kurşunlar' ile elebaşılığını Abdurrahman Ay'ın yaptığı 'Aylar' organize suç örgütlerine yönelik soruşturma yürütüldü.

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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin teknik ve fiziki takibiyle deşifre edilen 2 organize suç örgütüne üye olduğu belirlenen 65 şüphelinin kimliği tespit edildi.

        HARAÇ İSTEDİKLERİ İŞ İNSANININ OĞLUNU VURDULAR

        Şüphelilerin, sanal medyadan propaganda yaparak örgüte üye kazanmaya çalıştıkları ve yurt dışı telefon numaralarından aradıkları iş insanlarını ölümle tehdit edip haraç istedikleri belirlendi.

        Ayrıca 'Kurşunlar' suç örgütünün, 19 Ekim'de haraç istediği temizlik ürünleri satan iş yeri sahibi Ercüment Musaoğlu'nun oğlu Nurmuhammed Musaoğlu'nu (15) öldürme kastıyla silahla başından vurduğu belirtildi.

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        Bu tespitlerle, Adana merkezli 3 ilde operasyon düzenleyen KOM ekipleri, belirlenen çok sayıda adrese yapılan baskınlarda 65 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartı ve 22'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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